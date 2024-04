Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Sigmaringen an einer Ampel auf ein anderes wartendes Motorrad aufgefahren. Mindestens zwei Menschen seien dabei am Samstagnachmittag verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Die betroffene Landesstraße war zeitweise gesperrt.