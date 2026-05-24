Baden-Württemberg Mindestens sechs Autos bei illegalem Rennen auf A81

Polizei - Symbolbild
Mindestens sechs Sportwagen sollen an dem Rennen beteiligt gewesen sein. (Symbolbild)

Mindestens sechs Autos haben laut Polizei auf der A81 andere Fahrzeuge ausgebremst und riskant überholt. Es besteht der Verdacht auf Nötigung im Straßenverkehr.

Rottweil/Geisingen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 in Richtung Singen hat es am Mittag mutmaßlich ein illegales Autorennen mit mehreren Sportwagen gegeben. Mindestens sechs Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen den übrigen Verkehr zwischen Rottweil und Geisingen zeitweise auf etwa 50 bis 60 Kilometer pro Stunde ausgebremst und anschließend stark beschleunigt haben. Teilweise sei zudem rechts überholt worden.

Nach Überholvorgängen hätten die Fahrer wieder knapp eingeschert, sodass andere Fahrer stark abbremsen mussten. Die Polizei wertet das Geschehen als mögliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Nötigung im Straßenverkehr.

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