Baden-Württemberg Minderjähriger rast ohne Führerschein vor Polizei davon

Polizei - Symbolbild
Der Minderjährige lieferte sich eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht rast ein Jugendlicher mit einem Auto durch Rastatt, ignoriert rote Ampeln und gefährdet Passanten. Wie die Polizei ihm auf die Spur kam – und was ihm jetzt droht.

Rastatt (dpa/lsw) - Ein minderjähriger Fahrer ist in Rastatt mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere Menschen gefährdet. Die Beamten waren bei einer Kontrolle auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Zum Alter des Fahrers wollte die Polizei zum Schutz des Minderjährigen keine Angaben machen.

Demnach hatte eine Streife das Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag kontrollieren wollen, doch der Jugendliche gab Gas und fuhr mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. In der Folge lieferte er sich eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Der minderjährige Autofahrer missachtete mehrfach rote Ampeln und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer, auch Fußgänger. Außerdem fuhr er auf beiden Seiten der Murg unerlaubt durch die Fußgängerzone, hieß es. Kurzzeitig verloren die Beamten den Sichtkontakt. Wenig später entdeckten sie das Fahrzeug in einer Straße und nahmen den Minderjährigen und seinen Beifahrer in einem Hinterhof vorläufig fest.

Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz sowie wegen Urkundenfälschung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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