Mit Songs wie „You Don’t Know“, „Little In the Middle“, „Howling At The Moon“ und der Akustik-Coverversion „Ayo Technology“ hat es Jonathan Vandenbroeck alias Milow zu Weltruhm gebracht. Am Samstag, 21. August, 20 Uhr, ist der 37-jährige Belgier auf der großen Freilichtbühne der Volksschauspiele in Ötigheim zu erleben. Weitere Konzerte geben unter anderen Annett Louisan (13. August), Vicky Leandros (14. August) und Gregor Meyle (18. August).

Karten

Der Vorverkauf läuft unter Telefon 07222 968790 und über die Homepage www.volksschauspiele.de.