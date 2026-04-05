Nächtlicher Alarm: Ein Küchenbrand in Überlingen weitet sich aus. Mehr als ein Dutzend Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden ist immens.

Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand mit mehreren Verletzten am Bodensee ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer sei in der Küche im dritten Stock eines Überlinger Wohnhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Von dort griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Ein Hotel und weitere Wohnungen wurden vorsorglich evakuiert.

Laut Polizei wurden bei dem Brand drei Menschen leicht verletzt. Eine 93-jährige Bewohnerin und ein 28 Jahre alter Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung, sie kamen ins Krankenhaus. Zudem wurde ein Feuerwehrmann während des Einsatzes verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Bei dem Mann sei es zu einer «Überanspruchung» durch den Atemschutz gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Dachziegel drohen auf Straße zu fallen

Da der Brand drohte, sich weiter auszudehnen, evakuierten die Rettungskräfte vorsorglich ein angrenzendes Hotel sowie benachbarte Wohnungen. Insgesamt betreute der Rettungsdienst 18 Menschen an der Einsatzstelle. Auch nach Abschluss der Löscharbeiten ist eine angrenzende Straße noch immer gesperrt. Laut den Ermittlern drohen Dachziegel von dem Gebäude auf die Straße zu fallen.

111 Einsatzkräfte waren von Feuerwehr und Polizei bis zum Morgen im Einsatz. Warum das Feuer mitten in der Nacht ausbrach, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.