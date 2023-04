Großbrand am Bodensee. In der Überlinger Altstadt brennen mehrere Gebäude, der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die Ursache ist noch unklar.

Überlingen (dpa) - Am Bodensee ist am späten Dienstagabend bei einem Großbrand in der Altstadt der baden-württembergischen Stadt Überlingen nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa zwei Millionen Euro entstanden. Die Brandursache sei weiterhin unklar und Gegenstand von Ermittlungen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage mit.

Nach Angaben der Polizei wurde der Brand am Dienstag gegen 21.00 Uhr gemeldet. Demnach war beim Eintreffen der Rettungskräfte der Dachstuhl eines Hauses bereits im Vollbrand und stürzte später ein. Durch den Brand sei das Gebäude nahezu komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Zudem habe sich der Brand auf zwei anliegende Gebäude ausgebreitet, die schwer beschädigt worden seien.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, hieß es laut Mitteilung. Das Brandobjekt sowie anliegende Häuser wurden zum Schutz der Bewohner evakuiert.

Am Mittwochmorgen waren der Polizei keine Personenschäden bekannt. Die Bewohner der betroffenen Häuser seien in Sicherheit und unversehrt, hatte ein Sprecher der Feuerwehr bereits in der Nacht zum Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur gesagt. «Wir waren schnell am Brandort und hatten das Feuer dann unter Kontrolle», sagte der Sprecher. Einsatzkräfte seien in der Nacht noch vor Ort gewesen, um mit Wärmebildkameras nach Glutnestern zu suchen. Am Mittwochmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten, wie der Sprecher sagte.

