Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Offenburg geht die Polizei von einem Schaden im Millionenbereich aus. Alle 14 Wohnungen in dem Gebäude seien derzeit unbewohnbar, teilte das Präsidium am Donnerstag mit. Mitarbeitende der Stadt kümmerten sich darum, dass die Bewohner und Bewohnerinnen untergebracht werden. Die Brandursache war auch nach einer ersten Untersuchung von Kriminaltechnikern unklar. Ein Sachverständiger sollte das klären.

Offenburg (dpa/lsw) - Bei dem Feuer am Mittwochmorgen waren zwei Menschen leicht verletzt worden: Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten Rauchvergiftungen. Im Zusammenhang mit dem Brand wurde kurz darauf ein Mann am Bahnhof kontrolliert, wie die Polizei nun mitteilte. „Ob er mit der Brandentstehung in Verbindung steht, wird geprüft und ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“

