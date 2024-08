In Walzbachtal stehen am Sonntag mehrere Scheunen und Wohnhäuser in Flammen. Wie es zu dem Großbrand kam, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Walzbachtal (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Brand mehrerer Scheunen und Wohnhäuser im Landkreis Karlsruhe mit einem Millionenschaden ist die Ursache dafür weiterhin unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nach wie vor nicht, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein 41 Jahre alter Bewohner erlitt demnach eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unbekannt. Lebensgefahr bestand laut einer Mitteilung vom Sonntag nicht.

Am Sonntag war nach Polizeiangaben zuerst am Dachstuhl einer Scheune im Walzbachtaler Ortsteil Wössingen ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohngebäude über, dann auf eine weitere Scheune und das dazugehörige Wohnhaus. Die Scheunen brannten komplett aus, die Wohnhäuser sind bis auf weiteres unbewohnbar. Der Schaden wird auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt.