Baden-Württemberg Millionenschaden bei Laptop-Diebstahl

Cybersicherheit
Mehr als eine Million Euro Schaden entstand durch den Diebstahl der Laptops. (Symbolbild)

Während der Fahrer schläft, schlagen die Diebe zu: Durch ein Loch in der Lastwagen-Plane verschwinden mehr als tausend Laptops. Die Polizei rätselt über den Abtransport der Beute.

Heimsheim (dpa/lsw) - Diebe haben rund 1.300 Laptops aus einem Lastwagen in Heimsheim gestohlen und dabei einen Schaden von etwa 1,3 Millionen Euro verursacht. Die Täter schlugen nach Polizeiangaben in der Ruhezeit des Laster-Fahrers in der Nacht zum Montag zu. Der Fahrer hatte den Lastwagen auf dem Parkplatz eines Hotels im Enzkreis an der Autobahn abgestellt, um in dem Hotel zu schlafen.

Die Täter sollen ein Loch in die Plane des Fahrzeugs geschnitten und zehn Paletten voller Laptops geleert haben. Unklar ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch, wie die Täter ihre Beute abtransportiert haben.

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