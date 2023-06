Millionenschaden bei Lagerhallenbrand in Hockenheim

Bei einem Brand einer Lagerhalle am Flugplatz in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine Angaben dazu gemacht, was das Feuer am Sonntagabend ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer bis zum Morgen gelöscht und überwachten noch die Glutnester. Verletzte gab es den Angaben nach keine. Weitere Details waren zunächst noch unbekannt.