Eine Lagerhalle in Mühlacker steht in Vollbrand und wird erst nach Stunden gelöscht. Der Schaden geht in die Millionen, die Ursache ist noch unklar.

Mühlacker (dpa/lsw) - In Mühlacker (Enzkreis) hat am Ostersonntag eine Lagerhalle gebrannt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Polizeimitteilte. Wegen der starken Flammen bestand zeitweise die Gefahr, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergreift.

Die Feuerwehr ließ deshalb Anwohner vorsorglich in Sicherheit bringen. Dichter Rauch führte zudem zu Geruchsbelästigungen bis in östlich angrenzende Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg.

Erst nach mehreren Stunden gelang es den Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand. Die Halle wurde von mehreren Firmen als Lager genutzt, unter anderem für Elektroschrott. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen in die Millionen gehen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar.