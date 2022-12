Ein großer Gebäudekomplex steht am vorletzten Tag des Jahres in Flammen. Knapp 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz und können Schlimmeres verhindern. Für die Firma aber ist der Schaden immens.

Wehr (dpa/lsw) - Ein Feuer hat mehrere Hallen auf einem Industrieareal in Wehr (Landkreis Waldshut) zerstört und Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Auch Fahrzeuge und Lagerbestände fielen dem Brand am Freitag zum Opfer, wie die Polizei mitteilte. Betroffen sei ein großes Maschinenbauunternehmen, sagte ein Sprecher. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen keine verletzt. Die Brandursache müssten die Beamtinnen und Beamten noch ermitteln.

Knapp 200 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz und hatten den Brand nach wenigen Stunden unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dürften sich aber noch bis in den Abend ziehen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zwar habe die Feuerwehr verhindern können, dass sich die Flammen auf angrenzende Grundstücke und Gebäude ausbreiteten. „Allerdings wurden durch die enorme Hitzeentwicklungen Fenster angrenzender Gebäude beschädigt“, hieß es.

Die Feuerwehrleute maßen auch regelmäßig Schadstoffe in der Luft, wobei sie keine Auffälligkeiten feststellten. Dennoch waren Anwohner und Anwohnerinnen aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen.

