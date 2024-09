Am frühen Morgen brennt eine Lagerhalle lichterloh. Nach einer Schätzung der Polizei dürfte der Schaden immens sein.

Bernau im Schwarzwald (dpa/lsw) - Beim Brand einer Lagerhalle in Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) ist nach Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Auf der einen Hälfte des Dachs war eine Photovoltaik-Anlage installiert, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde ein neben der Halle stehender Heuwender beschädigt. In dem Gebäude seien Heu, Stroh und Hackschnitzel gelagert gewesen. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Am Nachmittag war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.