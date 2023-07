Mehr als 500 Einsatzkräfte, viel Rauch, und ein Schaden in Millionenhöhe - all das hat ein Brand auf einem Recyclinghof am Montagabend ausgelöst. Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag immer noch mit dem Löschen beschäftigt.

Oberderdingen (dpa/lsw) - Ein Großbrand auf einem Recyclinghof in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) hat einen Millionenschaden verursacht. Wie hoch der Schaden genau ist und warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht klar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rund 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks waren demnach im Einsatz. Die Löscharbeiten gingen laut Polizei nach dem Ausbruch des Feuers am Montagabend auch am Dienstagnachmittag weiter.

Als die Einsatzkräfte am Montagabend eingetroffen seien, habe die Lagerhalle der Recyclingfirma für Haushaltselektroschrott bereits komplett in Flammen gestanden. Der Elektroschrott auf dem Gelände und die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Halle hätten dann das Löschen des Brandes erschwert. Zur Brandbeobachtung wurden demnach auch Drohnen eingesetzt.

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten - engmaschige Schadstoffmessungen zeigten demnach jedoch zunächst keine Gefahr auf. Nach Polizeiinformationen vom Dienstagmittag wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Bundesstraße 293 wurde zwischen Flehingen und dem Abzweig Bauerbach in beide Richtungen voll gesperrt.

