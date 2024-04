Beim Brand der Lagerhalle eines Spielzeugherstellers in Schondorf (Rems-Murr-Kreis) ist nach ersten Schätzungen mehr als vier Millionen Euro Schaden entstanden. In dem Gebäude waren Möbel und Spielzeug für Kindergärten gelagert. Der Schaden am Inventar werde auf etwa drei Millionen Euro beziffert, der Gebäudeschaden auf etwa 1,2 Millionen Euro, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Schorndorf (dpa/lsw) - Ein Teil der Halle stürzte nach dem Brand am Montag ein und wurde teilweise auch abgerissen. Das Technische Hilfswerk (THW) trug die Überreste Stück für Stück ab. Insgesamt war aber nur ein kleiner Teil der Halle betroffen, da Brandwände die Ausbreitung des Feuers gestoppt hätten. Das Feuer war am Morgen größtenteils gelöscht, es wurden jedoch noch kleinere Brandherde mit Wasser berieselt.