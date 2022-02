Spielertrainer Mike Kempf (31) verlässt im Sommer nach vier Jahren die SG Hagenbach/Scheibenhardt in der Fußball-B-Klasse Ost. Er tritt beim Ligakonkurrenten FSV Steinweiler die Nachfolge von Carsten Neumann an.

Seine Entscheidung begründet der zweimalige Torschütze der A-Klasse Süd so: „Der Verein hat eine perfekte Infrastruktur und gab mir von Anfang an das Gefühl, dass er mich unbedingt will. Carsten übergibt mir eine intakte und charakterlich einwandfreie Truppe.“ Die bleibt zusammen bis auf Torjäger Luca Anders, den es zum Bezirksligisten TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen zieht.

FSV-Mittelfeldregisseur Dennis Schneider (30), der künftig als Cotrainer fungiert, hat Kempfs Wechsel eingefädelt. Die beiden haben schon in der Jugend gegeneinander gespielt. Als Trainer führte Kempf den TSV Freckenfeld gemeinsam mit Heiko Herzenstiel 2018 ins Kreispokalfinale. Hagenbach/Scheibenhardt lag 2020/21 auf dem ersten Platz, als die Runde abgebrochen wurde. Bei einer Landauer Firma für Containerverleih ist der aus Neuburg stammende Fußballer Leiter der Disposition.

Fahda übernimmt

Sein Nachfolger bei der SG wird der 46-jährige Abwehrchef Ahmad Fahda. Der Libanese kam 2021 als Spieler, nachdem er mehrere Jahre Germania Winden und zeitgleich die A-Junioren des FVP Maximiliansau gecoacht hatte. Der Inhaber eines Autohauses in Maximiliansau spielte unter anderem beim FSV Offenbach in der Landesliga. „Die Entscheidung ist relativ schnell gefallen. Ahmad hat schon bewiesen, dass er mit jungen Spielern arbeiten und sie weiterentwickeln kann“, so Hagenbachs Vorsitzender Jörg Eberle.