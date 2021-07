Vier Konzerte plant der Verein Kirrweilerer Kammerkonzerte, die von der Marienkapelle in die katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung verlegt werden. Eröffnet wird die Reihe am Sonntag, 18. Juli, mit dem Karlsruher Mignon Quartett mit Streichquartetten von Joseph Haydn, Robert Schumann und Heitor Villa-Lobos. Am Sonntag, 29. August, spielt Giedre Šiaulyte auf einer Keltischen Harfe und eine Josef-Häussler-Harfe. Die Heidelberger Flötistin Gabriele Hilsheimer und die Cembalistin Julia Ageyeva Hess präsentieren am 26. September ihr Programm „Spielart“ mit Musik für historische Flöteninstrumente. Zum Abschluss gibt es am 3. Oktober ein Konzert mit Musik des 16. und 17. Jahrhundert gestaltet durch das Ensemble Les Cyranos. Der Eintritt zu den etwa einstündigen Veranstaltungen, die alle um 18 Uhr beginnen, ist frei, Spenden sind erwünscht. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 06321 58273 angenommen.