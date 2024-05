Der kriselnde Batteriekonzern Varta bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat bestimmte den Manager Michael Ostermann als neuen Vorstandsvorsitzenden, wie das Unternehmen am Montag in Ellwangen mitteilte. Dieser verfüge über langjährige Erfahrung im Automotive-Sektor und in der Batterieindustrie, hieß es.

Ellwangen (dpa) - Der bisherige Vorstandssprecher Markus Hackstein bleibe für eine Übergangsphase Mitglied des Vorstands und kehre dann zum Großaktionär Montana Tech zurück. Hackstein war im August 2022 in den Vorstand von Varta bestellt worden und übernahm im Oktober 2022 als Sprecher des Vorstands.

Der Konzern steckt in der Krise. Die Nachfrage nach kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen etwa für Kopfhörer schwankt stark, und die Nachfrage nach Energiespeichern für den Strom aus Solaranlagen war Unternehmensangaben zufolge zuletzt unerwartet «erheblich» eingebrochen. Zudem klagte der Konzern über Billigpreise der Konkurrenz für Energiespeicher und anhaltende Probleme in den Lieferketten. Zu allem Überfluss hatten Hacker im Februar Vartas Computersysteme attackiert und die Produktion für mehrere Wochen lahmgelegt.

