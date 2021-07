Michael Fromm organisiert für Samstag, 17. Juli, ab 19 Uhr auf dem Mörzheimer Sportplatz erneut ein Musikertreffen, wie es der früh gestorbene Jörg Grosser initiiert hatte. Dabei soll – ohne Probe – so viel wie möglich gemeinsam gespielt werden. Wer mitmachen will, kann sich über www.musik-fromm.de/musikertreffen eintragen. Hier können Musiker Vorschläge eingeben und Parts in Songs zusagen.