Weil der FC Bayern München von Qatar Airways Geld bekommt, ist seine Jahreshauptversammlung aus den Fugen geraten. „Der Verein darf diesen Vertrag nicht mehr verlängern“, sagt Xaver Kipper aus Insheim. Trifft er die allgemeine Meinungslage von südpfälzischen Bayern-Fanclubs?

Der FC Bayern München hat viele Fans in der Südpfalz. Gerade zählte der Club nach eigenen Angaben knapp 360.000 Fanclub-Mitglieder in weltweit über 4400 Fanclubs. In