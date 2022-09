Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den US-Amerikaner Isaiah Whitehead verpflichtet. Der 1,93 Meter große Guard sei «ein vielseitiger Spieler mit einer Menge Erfahrung in den Top-Ligen, ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Teams», sagte Trainer Josh King in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Whitehead stand zuletzt in Montenegro und bei Besiktas Istanbul in der Türkei unter Vertrag, zwischen 2016 und 2018 spielte er in der nordamerikanischen Profiliga NBA und in der G-League. Ludwigsburg startet am 2. Oktober (15.00 Uhr) mit dem Baden-Württemberg-Duell bei den MLP Academics Heidelberg in die neue Bundesliga-Saison.

Vereinsmitteilung