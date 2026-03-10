Nach der Schlappe bei den Landtagswahlen zieht sich Jörg Meuthen von seinen Ämtern in der Werteunion zurück. Vom Wahlergebnis für seine Partei zeigt er sich tief enttäuscht.

Kehl (dpa) - Der frühere AfD-Chef Jörg Meuthen, zuletzt stellvertretender Bundesvorsitzender der Kleinpartei Werteunion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, zieht sich einem Zeitungsbericht zufolge aus der aktiven Politik zurück. «Ich gebe alle Parteifunktionen auf, bleibe nur einfaches Parteimitglied», sagte er der «Bild»-Zeitung.

Wahlergebnis war «heftige Enttäuschung»

Als Vize-Landesvorsitzender sei er bereits zurückgetreten und werde auf dem Bundesparteitag der Werteunion auch nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren. «Dieses Wahlergebnis war eine wirklich heftige Enttäuschung», sagte er der Zeitung. In einem Brief an die Mitglieder der Partei, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, äußerte er sich ähnlich. Landesweit hatte die Werteunion nur 0,2 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Meuthen war im Wahlkreis Kehl angetreten und hatte dort nur 0,8 Prozent der Erststimmen bekommen.

Meuthen war im September 2024 Mitglied der Werteunion geworden. Zuvor war er bis zu seinem Parteiaustritt 2022 seit 2015 Co-Vorsitzender der AfD. Er war für die Partei 2017 auch ins Europaparlament gewählt worden.