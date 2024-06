Während die Meteorologen vor allem in Oberschwaben weiter längere Regenfälle und im Allgäu Unwetter oder Gewitter erwarten, setzt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den übrigen Regionen Baden-Württembergs am Montag sogar die Sonne durch. «Es bleibt sonst meist trocken, im Tagesverlauf auch mit Sonne», sagte ein DWD-Experte am Montagmorgen. Das gelte auch für die derzeit vom Hochwasser besonders stark betroffenen Regionen rund um die Landeshauptstadt Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Laut DWD könnte in Oberschwaben nach den Regenmengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter aus der Nacht zum Montag weitere 5 bis 15 Liter bis zum Abend hinzukommen. Im Allgäu an der Landesgrenze zu Bayern seien auch lokal bis 35 Liter pro Quadratmeter möglich.

Für den Regierungsbezirk Tübingen hatte der DWD am Morgen eine Unwetterwarnung ausgerufen. Bis zum Montagabend könnten Menschen durch ergiebigen Dauerregen, überflutete Straßen und Unterführungen sowie mögliche Erdrutsche gefährdet werden, teilte der DWD mit.

Mitteilung DWD

Handlungsempfehlungen bei Stufe 3