Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnungen vor Dauerregen für ganz Baden-Württemberg aufgehoben. «Die Dauerregenlage ist beendet», sagte ein DWD-Meteorologe am Montagabend in Stuttgart. In der Nacht beruhige sich das Wetter und es breite sich Hochdruckeinfluss aus. Auch im Allgäu klinge der Regen ab. «Dort ist eine Menge Regen gefallen, aber das ist jetzt zu Ende.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Dienstag werde der beste Tag der Woche - «überwiegend heiter mit ein paar Quellwolken im Tagesverlauf». Vom Schwarzwald her könne es zwar noch ein paar schwache Schauer mit geringen Niederschlagsmengen geben, aber es gebe erstmal keinen Dauerregen und keine Starkregenlage mehr. Auch am Mittwoch könnten «ein paar Regentropfen fallen, aber nichts Dramatisches», sagte der Meteorologe. Gegen Ende der Woche bestehe dann nochmal das Risiko für schwere Gewitter, das sei aber im Moment noch sehr unsicher.