Stuttgart (dpa/lsw) - Die rund 40.000 Beschäftigten im Metallbau und in der Feinwerktechnik im Südwesten bekommen mehr Geld. Vom 1. Mai an steigen die Entgelte um 5,2 Prozent, wie die IG Metall und der Unternehmerverband Metall am Dienstag nach der zweiten Verhandlungsrunde mitteilten. Dazu kommt eine steuerfreie Inflationsprämie von 1200 Euro, von der die erste Hälfte mit der März-Abrechnung fließen muss. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen steigen. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende April 2024. Betriebe in wirtschaftlicher Not sollen die Auszahlung der Inflationsprämie nach Rücksprache verschieben können.