Nach einem tödlichen Messerstich am Bahnhof Wiesloch erhebt die Staatsanwaltschaft Mordanklage. Was dem 27-Jährigen vorgeworfen wird und wie es zur Tat kam.

Heidelberg (dpa/lsw) - Fast fünf Monate nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Bahnhofs von Wiesloch ( Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Verdacht des Mordes gegen einen 27-Jährigen erhoben. Der Mann soll das Opfer am 12. November vergangenen Jahres mit einem Messerstich in die Herzgegend getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilte.

Vor der Tat sollen beide auf einer Geburtstagsfeier Alkohol getrunken haben. Infolgedessen sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde der Beschuldigte vom späteren 27 Jahre alten Opfer am Auge verletzt. Der nun angeklagte Mann soll in Wut und Rage geraten sein. Er traf laut Anklage später dann das Opfer und ging mit ihm in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dort habe er dem Mann mit einem Küchenmesser den tödlichen Stich verpasst. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Über die Zulassung der Anklage muss jetzt das Landgericht Heidelberg entscheiden.