Vier Frauen sind bei einem Familienstreit von zwei Männern mit mindestens einem Messer verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Frau wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die anderen drei Frauen seien leicht verletzt worden. Die Polizei sei mit gut zwei Dutzend Beamten vor Ort gewesen, um die Streitigkeiten in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) am Samstagabend aufzulösen. Wie es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Ob bei den Angriffen ein Messer oder mehrere verwendet wurden, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Beamten nahmen zwei tatverdächtige Männer im Alter von 50 und 26 Jahren fest. Bei deren Festnahme kamen weitere Männer, nach Angaben der Polizei Familienangehörige, dazu. Ein 33 Jahre alter Mann schlug dabei dem 26-Jährigen ins Gesicht. Insgesamt vier Personen wurden vorläufig festgenommen, die Polizei musste teilweise Pfefferspray einsetzen. Einige Personen hätten ersten Ermittlungen zufolge auch unter Alkoholeinfluss gestanden.

Pressemitteilung