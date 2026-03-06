Baden-Württemberg Messerangriff in Moschee - Täter festgenommen

Messerangriff in Moschee
Die Polizei ermittelt an der Moschee.

Nach einem Messerangriff in einer Moschee in Baden-Württemberg nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Was aktuell bekannt ist.

Backnang (dpa) - Ein Mann soll in einer Moschee in Backnang nordöstlich von Stuttgart einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Angreifer flüchtete zunächst - etwa zwei Stunden nach der Tat konnte die Polizei aber einen 25 Jahre alten Verdächtigen in Stuttgart festnehmen. Ein Zeuge hatte der Polizei nach Angaben der Ermittler den entscheidenden Hinweis gegeben. In der S-Bahn von Backnang nach Stuttgart sei ihm ein Mann aufgefallen, auf den exakt die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte.

Das 24 Jahre alte Opfer wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen in den Oberschenkel gestochen. Laut Polizei wurde er lediglich leicht verletzt und bis zum Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Hintergrund der Tat nordöstlich von Stuttgart war zunächst vollkommen unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft machten zum Motiv des Verdächtigen zunächst keine Angaben. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe zwischen den beiden Männern zumindest eine flüchtige Bekanntschaft bestanden.

Der Staatsschutz übernahm jedoch zunächst die Ermittlungen, weil der Tatort eine Moschee war. Der 25-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x