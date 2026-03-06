Messerangriff in Moschee

Nach einem Messerangriff in einer Moschee in Baden-Württemberg nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Was aktuell bekannt ist.

Backnang (dpa) - Ein Mann soll in einer Moschee in Backnang nordöstlich von Stuttgart einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Der Angreifer flüchtete zunächst - etwa zwei Stunden nach der Tat konnte die Polizei aber einen 25 Jahre alten Verdächtigen in Stuttgart festnehmen. Ein Zeuge hatte der Polizei nach Angaben der Ermittler den entscheidenden Hinweis gegeben. In der S-Bahn von Backnang nach Stuttgart sei ihm ein Mann aufgefallen, auf den exakt die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte.

Das 24 Jahre alte Opfer wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen in den Oberschenkel gestochen. Laut Polizei wurde er lediglich leicht verletzt und bis zum Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Hintergrund der Tat nordöstlich von Stuttgart war zunächst vollkommen unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft machten zum Motiv des Verdächtigen zunächst keine Angaben. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe zwischen den beiden Männern zumindest eine flüchtige Bekanntschaft bestanden.

Der Staatsschutz übernahm jedoch zunächst die Ermittlungen, weil der Tatort eine Moschee war. Der 25-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.