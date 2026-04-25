Ein Mann wird in Konstanz mit einem Messer verletzt – der Täter entkommt auf einem E-Scooter.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Konstanz mit einem Messer verletzt worden. Ein Unbekannter fügte dem 38-Jährigen eine rund 8 Zentimeter lange und 1 bis 2 Zentimeter tiefe Schnittverletzung am rechten Oberarm zu, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er vom Zähringerplatz aus Richtung Klinikum Konstanz mit einem E-Scooter geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Ob sich die beiden kannten, sei Bestandteil der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Polizei.