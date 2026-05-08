Baden-Württemberg Messerangriff in Arbeiterunterkunft – Mann in Haft

Polizei
Der Verdächtige wurde am Tatort festgenommen. (Symbolbild)

Nach einer Messerattacke in einer Arbeiterunterkunft sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Sein Bekannter wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

Nusplingen (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger ist nach einer Messerattacke auf einen Bekannten in Nusplingen (Kreis Zollernalbkreis) in Untersuchungshaft gekommen. Er soll einen 40-Jährigen in der gemeinsamen Arbeiterunterkunft schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige sein mutmaßliches Opfer am frühen Mittwochmorgen auch mit Schlägen traktiert haben. Ein Zeuge verständigte den Angaben zufolge erst Stunden später den Rettungsdienst, der die Polizei einschaltete.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Der Verdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei zwei Messer, von denen eines mutmaßlich die Tatwaffe ist.

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