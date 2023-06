Ein Mann, der an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) eine 27-Jährige niedergestochen und schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag nach der Vorführung des 28-Jährigen vor dem Haftrichter mit. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er die Frau töten wollte.

Mühlacker (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich die beiden. In welcher Beziehung sie zueinander standen, wurde nicht mitgeteilt. Die Frau sei aber kein Zufallsopfer gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Motiv für die Tat, die sich am Samstag ereignet hatte, ist unklar. Der mutmaßliche Täter war nach dem Angriff zu Fuß geflüchtet und wenig später gefasst worden. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es weiter. Nach ihm war zuvor unter anderem mit einem Hubschrauber und Polizeihunden gesucht worden.

