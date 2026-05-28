Vier Männer liefern sich einen heftigen Streit auf offener Straße – plötzlich wird ein Messer und Eisenstangen gezogen. Es kommt zu Festnahmen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Streit unter vier Männern in Heilbronn ist es zu einem Angriff mit einem Messer und Eisenstangen gekommen. Alle Beteiligten im Alter von 18 bis 36 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte – zwei von ihnen schwer. Der 18-Jährige und ein 27-Jähriger wurden kurz nach der Tat in der Nähe vorläufig festgenommen.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Morgen auf offener Straße. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften aus. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Unbeteiligte waren durch den Messerangriff nicht gefährdet. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb vorerst unklar.