Vier Männer liefern sich einen heftigen Streit auf offener Straße – plötzlich wird ein Messer gezogen. Was hinter der Tat steckt, bleibt vorerst offen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Streit unter vier Männern in Heilbronn ist es zu einem Messerangriff gekommen. Es gebe Verletzte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie viele Beteiligte verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, blieb zunächst unklar.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Morgen auf offener Straße. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften aus. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Unbeteiligte waren durch den Messerangriff nicht gefährdet. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war vorerst nicht bekannt.