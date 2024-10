Polizeieinsatz an einer gewerblichen Schule im baden-württembergischen Ettenheim: Ein Jugendlicher greift mutmaßlich einen anderen mit einem Messer an. Doch warum?

Ettenheim (dpa) - Ein Jugendlicher soll einen anderen Jugendlichen an einer Schule in Ettenheim südlich von Offenburg mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Motiv und der genaue Hergang sind noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Schüler waren laut Polizei nicht beteiligt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen. An dem Bildungszentrum unweit der französischen Grenze wurde ein Betreuungsangebot eingerichtet.