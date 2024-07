Am Bahnhof in Großsachsenheim soll ein Mann seine Ehefrau angegriffen und danach sich selbst verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Großsachsenheim (dpa/lsw) - In Großsachsenheim soll ein 52-Jähriger seine Ehefrau und sich selbst mit einem Messer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Mann am Bahnhof der Stadt im Landkreis Ludwigsburg seine 50 Jahre alte Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. Danach habe der sich selbst mit dem Messer verletzt. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe sind den Ermittlungsbehörden zufolge noch unklar. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.