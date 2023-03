Nach drei Jahren Corona-Pause meldet sich die Messe Aqua-Fisch zurück. Angelfans dürfen auf Neuheiten gespannt sein.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Nach dreijähriger Corona-Pause ist die Messe Aqua-Fisch zurück am Bodensee. Fast 120 Aussteller zeigen von diesem Freitag an in der Messe Friedrichshafen ihre Neuheiten. Zu sehen seien unter anderem eine Kampffischausstellung, Köder-Trends und ausgefallene Angeltechniken, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Erstmals soll es auch ein Fliegenfischen-Filmfestival geben. Die Messe läuft bis Sonntag und richtet sich an Berufsfischer, Hobbyangler, Aquaristik-Liebhaber und Züchter.

Im Jahr 2019 hatte die Auqa-Fisch mehr als 21.000 Besucher angelockt. Damals hatten 175 Aussteller ihre Neuheiten präsentiert. Die Aqua-Fisch gilt als eine der größten Fischmessen Süddeutschlands.

Aqua-Fisch