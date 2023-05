Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Messane Bräutigam hat ihren dritten deutschen Meistertitel im Cyclocross geholt. Vor ihrem Rennen in Luckenwalde war die 15-Jährige aus Berg besonders aufgeregt. Am Samstag tritt sie in Mannheim an. In den kommenden Wochen liegt der Fokus erst mal nicht auf Radfahren.

Es sind noch vier Minuten bis zum Start ihres Rennens um die deutsche Meisterschaft im Cyclocross im brandenburgischen Luckenwalde. Messane Bräutigam vom RSV Rheinzabern geht in der U17-Klasse an den