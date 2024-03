CDU-Chef Friedrich Merz hält Freiheit für wichtiger als Frieden. Man habe sich in den vergangenen Jahren angewöhnt, zu sagen, dass man «in Frieden und Freiheit» in diesem Land leben wolle, sagte Merz am Freitag bei einer Regionalkonferenz zum neuen Grundsatzprogramm seiner Partei in Stuttgart. Aber das sei die falsche Reihenfolge. «Nicht der Frieden sei das Wichtigste. «Frieden gibt es auf jedem Friedhof.» Freiheit sei das Wichtigste für eine offene und liberale Gesellschaft. «Erst wenn Freiheit besteht, erst dann kann es Frieden geben.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Erneuerung ihres Grundsatzprogramms hatten die Christdemokraten nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 angestoßen. Die CDU plädiert im Entwurf für ihr neues Programm etwa für ein Bekenntnis zu einer deutschen Leitkultur sowie für eine Verlagerung von Asylverfahren.