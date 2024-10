Der Krankenstand in Deutschland ist manchen Managern ein Dorn im Auge. Nun prangert ihn auch Mercedes-Chef Ola Källenius an. Er bezieht auch seinen Konzern in die Kritik mit ein.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Chef des Autobauers Mercedes-Benz, Ola Källenius, sieht die Anzahl der Krankentage deutscher Arbeitnehmer als Nachteil für den Wirtschaftsstandort. Der Manager sagte dem «Spiegel»: «Der hohe Krankenstand in Deutschland ist ein Problem für die Unternehmen.»

Mit Blick auf Mercedes-Benz sagte Källenius, wenn unter gleichen Produktionsbedingungen der Krankenstand in Deutschland teils doppelt so hoch sei wie im europäischen Ausland, habe das wirtschaftliche Folgen.

Mercedes produziert Pkw, Vans und Komponenten in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Spanien und Polen in meist ähnlich aufgebauten Werken. Ein Sprecher des Unternehmens wollte keine konkreten Angaben zum Krankenstand bei der Marke mit dem Stern machen.

Källenius befeuerte mit seinen Aussagen die Debatte, ob deutsche Arbeitnehmer zu häufig krank daheimbleiben. Mercedes tut nach seinen Worten viel für seine Mitarbeiter, «von Arbeitsschutz und ergonomischen Arbeitsabläufen über Gesundheitsberatungen, Grippeschutzimpfungen bis hin zu Resilienz-Trainings».

Källenius ist nicht der einzige Dax-Konzernchef, der den Krankenstand in Deutschland kritisch sieht. Zuletzt monierte Allianz-CEO Oliver Bäte im «Handelsblatt», dass die Deutschen weit mehr Krankentage hätten als Beschäftigte in den USA oder der Schweiz.

Das Wissenschaftliche Institut der AOK hatte in seinem Anfang Oktober veröffentlichten Fehlzeiten-Report für 2023 eine historisch hohe Zahl von Fehltagen festgestellt. Auf 100 erwerbstätige AOK-Versicherte kamen 225 Krankmeldungen. In diesem Jahr werde der Wert voraussichtlich noch übertroffen.