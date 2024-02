Stuttgart (dpa/lsw) – Rund 91.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz in Deutschland sollen auch in diesem Jahr eine Prämie bis zu 7300 Euro erhalten. Die Höhe der Ergebnisbeteiligung sei unabhängig von der Entgeltstufe, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Die Summe stehe noch unter dem Vorbehalt der Feststellung der endgültigen Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Mit dem Entgelt im April sollen die anspruchsberechtigten Beschäftigten die Ergebnisbeteiligung dann erhalten.