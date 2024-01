Mercedes-Benz steigt in die Immobilien-Branche ein. Zusammen mit dem Immobilienentwickler Binghatti Properties ist in Dubai ein 341 Meter hoher Wohnturm mit 65 Stockwerken geplant - mit Blick auf das höchsten Gebäude der Welt Burj Khalifa, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Insgesamt seien 150 Luxuswohnungen vorgesehen. Die günstigste soll 2,2 Millionen Euro kosten und ein Penthouse 19,8 Millionen Euro.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mercedes-Benz ist nach Angaben einer Sprecherin Lizenzgeber für das Projekt. Bauherr sei Binghatti Properties. Die Kosten für das Gesamtprojekt wurden nicht genannt. Mit den Bauarbeiten soll noch in diesem Jahr gestartet werden. Sie sollen Ende 2026 abgeschlossen sein. Das Design des «Mercedes-Benz Places» genannten Gebäudes erinnere an die fließenden Linien zahlreicher hochmoderner Fahrzeuge der Marke mit dem Stern. Die Designabteilung des Unternehmens ist bei der Ausstattung des Gebäudes den Angaben zufolge federführend mit einbezogen.