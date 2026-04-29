Gefahr durch Chlorgas: Die Feuerwehr evakuiert ein Einfamilienhaus, Spezialkräfte sichern den Gefahrstoff. Doch das ist noch nicht alles.

Brühl (dpa/lsw) - Da Chlorgas beim Befüllen eines Schwimmbades im Keller eines Einfamilienhauses ist in Brühl ( Rhein-Neckar-Kreis) ausgetreten ist, hat die Freiwillige Feuerwehr das Gebäude geräumt. Zwei Menschen seien verletzt und dem Rettungsdienst übergeben worden, hieß es in einer Mitteilung. Zudem hätten die Einsatzkräfte eine Katze aus dem Gebäude gerettet.

«Chlorgas ist ein hochtoxisches und reaktives Gas, das bereits in geringen Mengen ernsthafte Gesundheitsgefahrenverursachen kann», hieß es weiter. Spezialkräfte in Chemikalien-Schutzanzügen hätten die Chlor-Konzentration gemessen und den Stoff gesichert. Anschließend sei das Haus belüftet worden. Nachbargebäude seien währenddessen abgesperrt worden.