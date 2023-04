Nach einem Wasserrohrbruch in Villingen-Schwenningen sind die betroffenen Haushalte am Samstag weiter von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die beschädigte Wasserleitung ist in der Nacht repariert worden, wie die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke, am Morgen sagte. Zunächst würden die Leitungen nun vorsichtig geflutet, um zu testen, ob die Rohre standhalten. Dann könne man beginnen, die Wasserversorgung langsam wieder hochzufahren. Wenn alles klappe, seien die Haushalte im Laufe des Samstags wieder mit Wasser versorgt.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Großteil des Ortsteils Schwenningen mit mehreren tausend Einwohnern sei von dem Wasserrohrbruch betroffen gewesen, hieß es am Freitagabend. Die Anwohner konnten nach Angaben der Stadt die sanitären Anlagen in der Neckarhalle, der Deutenberghalle und im Rathaus rund um die Uhr nutzen.

Infos der Stadt zum Wasserrohrbruch