Auf dem höchsten Gebäude von Mannheim werden Menschen gesehen – trotz Sperrung. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten.

Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sollen unberechtigterweise auf den geschlossenen Fernmeldeturm in Mannheim gelangt sein. Passanten meldeten nach Polizeiangaben am frühen Nachmittag, dass sich zwei Menschen auf der obersten Plattform des Turms in rund 120 Metern Höhe aufhalten würden. Die ersten Einsatzkräfte, die am Turm ankamen, konnten demnach von unten ebenso Menschen erkennen. Kurz darauf konnten sie nicht mehr gesehen werden.

Polizei sucht vergeblich

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde ausgeschlossen, dass die Leute noch auf den Plattformen waren und sich eventuell in einer hilflosen Lage befinden. Der Fernmeldeturm sei – soweit es möglich gewesen sei – durchsucht worden. Letztlich konnte die Polizei im Turm niemand mehr antreffen. Wie es den Leuten gelungen ist, in den Turm zu kommen, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mannheimer Fernmeldeturm mit Restaurant und Aussichtsplattform ist seit Dezember 2025 wegen Sanierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen. Er wurde 1975 zur Bundesgartenschau eröffnet und ist mit einer Höhe von knapp 218 Metern das höchste Gebäude der Stadt.