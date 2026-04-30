Notbremsung auf ICE-Strecke: Eine Person im Gleisbett legt den Bahnverkehr bei Graben-Neudorf lahm. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Graben-Neudorf (dpa) - Wegen einer Person im Gleisbett hat ein ICE bei Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) eine Notbremsung einleiten müssen. Das führte zu Verspätungen. Verletzt wurde nach Worten einer Sprecherin der Bundespolizei niemand. Die Person sei aus den Gleisen geflüchtet und werde gesucht. Man hoffe auf Zeugenhinweise.

Von der Verspätung waren am Abend 21 Züge betroffen. Zehn Züge mussten umgeleitet werden, ein Zug fiel aus, zwei Ersatzzüge wurden eingesetzt. Die Strecke war mehr als eine Stunde lang gesperrt. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.