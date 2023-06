Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mensch ist in Heidelberg unter einen Bus geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof. Wie es genau dazu gekommen war, teilte sie zunächst nicht mit. Es könne zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, hieß es.

