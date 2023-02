Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Freiburger Flüchtlingsunterkunft ist ein Mensch leicht verletzt worden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr brannte am Sonntag ein Zimmer im Obergeschoss der Containerwohnanlage. Wegen der starken Rauchentwicklung sei das Obergeschoss der Flüchtlingsunterkunft nun vorerst nicht mehr nutzbar, teilte die Stadt mit. Für die betroffenen Bewohner würden Ersatzunterkünfte bereitgestellt. Die Feuerwehr war durch eine automatische Brandmeldeanlage in der Unterkunft, die das DRK betreibt, alarmiert worden.