Meistertrainer Anton Gavel verlässt ratiopharm Ulm nach dieser Saison und wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga zu den Bamberg Baskets. In Ty Harrelson präsentierten die Ulmer am Mittwoch gleichzeitig einen Nachfolger für den 39-jährigen Gavel. «Es hat uns sehr überrascht, dass Anton uns verlässt», sagte Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll in einer Mitteilung. «Beide sind junge Trainer mit einer klaren Philosophie, und ich bin zuversichtlich, dass Ty, genau wie Anton, sehr gut zu uns passen wird.»

Ulm (dpa/lsw) - Harrelson steht bis Saisonende noch bei Rasta Vechta unter Vertrag. «Mein erstes Spiel als Profi habe ich vor 20 Jahren gegen die Ulmer absolviert. Seitdem beobachte ich aus der Ferne die Entwicklung des Clubs, bewundere das Konzept genauso wie seine Erfolge», sagte er. Ulms Assistent Ty McCoy verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre und wird Harrelson an der Seitenlinie unterstützen.

Mitteilung Bamberg

Mitteilung Ulm