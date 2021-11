Nach einem Jahr Unterbrechung starten am Freitag die Karlsruher Meisterkonzerte im Konzerthaus mit einem Klavierabend von Ragna Schirmer in die Saison 2021/22.

Seit vielen Jahren erhält Ragna Schirmer höchste Anerkennung von Publikum und Presse. „Ob Bach, Chopin oder Schnittke – immer gelingt ihr eine ganz eigene und erhellende Sicht auf die Stücke“, so das Magazin „Rondo“. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Beschäftigung mit dem lange unterschätzten kompositorischen Werk Clara Schumanns, deren vier virtuosen Miniaturen (op. 5) am 12. November, 19.30 Uhr, in Karlsruhe auf dem Programm stehen. Es steht unter dem Titel „Von Maskenbällen und Balladen“. Zum „Maskenball“ lädt Schirmer mit den kurzen Charakterstücken von Robert Schumann. Zur Eröffnung des Abends erklingen zwei Fantasien von Mozart und Beethoven, danach Chopin mit seinem Scherzo Nr. 1., das zu seinen entfesselten Stücken zählt, und seine Ballade Nr. 2.

Die Reihe der Meisterkonzerte bringt Gastspiele der Deutschen Staatsphilharmonie (3. Juni 2022), des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie (30. Januar und 19. Februar), der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (18. Dezember) und der Deutschen Radio Philharmonie des SR/SWR (4. Dezember und 29. Mai) nach Karlsruhe. Sie sind solistisch hochkarätig besetzt mit den Pianisten Alexander Garvryliuk, Lars Vogt und Ragna Schirmer, dem Oboisten Ilyes Boufaden-Adloff, dem Hackbrettspieler Florin Grüter, dem Trompeter Reinhold Friedrich sowie dem Geiger Julian Rachlin. Die junge Russin Anna Khomichko gibt einen Klavierabend am 10. März 2022 im Konzerthaus. Und für Familien bringt das SWR-Sinfonieorchester mit Schauspieler Malte Arkona am 4. Dezember den „Zauberladen“ von Ottorini Respighi auf die Bühne.

Info

Die Karlsruher Meisterkonzerte beginnen um 19.30 Uhr, das Familienkonzert um 15 Uhr. Infos, Abonnements und Tickets unter www.karlsruhe-klassik.de und Telefon 0721 384 86 86. Kartenpreise: 19 bis 62 Euro, Abonnements 117 bis 311 Euro.