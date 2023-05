Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Alles bleibt – anders“ – so könnte das Motto für die neue Saison der Karlsruher Meisterkonzerte lauten. Trotz aller Corona-Unwägbarkeiten gibt es im Konzerthaus am Festplatz ein internationales Programm. Neu ist ein „Tag der Musik“ am 6. Dezember. Und auch ein Südpfälzer tritt auf.

Hummels Trompetenkonzert in E-Dur zählt zu den beliebtesten Kompositionen für das Instrument. Geschrieben wurde es 1803 für Anton Weidinger, seinerzeit so